مقتل 7 وإصابة 19 بجروح بينهم شرطة في تفجيرات ببغداد

قتل 7 أشخاص وأصيب 19 آخرون بجروح في سلسلة تفجيرات جديدة ضربت العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال المصدر وهو ضابط برتبة نقيب إن قنبلة محلية الصنع كانت مزروعة إلى جانب الطريق انفجرت مستهدفة دورية للشرطة في قرية البو عامر بمنطقة اليوسفية جنوبي بغداد.

وأضاف المصدر أن الانفجار أسفر عن مقتل 2 من أفراد الدورية وإصابة 3 آخرين بجروح.

وقتل شرطي آخر عندما انفجرت عبوة ناسفة ملصقة بالسيارة التي كان يستقلها في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد.

وأشار المصدر إلى انفجار سيارة ملغومة مركونة إلى جانب الطريق في منطقة المشاهدة شمالي بغداد، مما أدى لمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح.

وانفجرت قنبلة أمام مطعم في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد؛ مما أدى لمقتل شخص وإصابة 9 آخرين بجروح، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف أن قنبلة مثبتة بسيارة موظف في وزارة الصناعة انفجرت لدى مرورها في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد، وهو ما أسفر عن مقتله على الفور وإصابة 2 آخرين كانا برفقته.

والتفجيرات اليومية ظاهرة مألوفة في بغداد على مدى السنوات الماضية وتستهدف في الغالب تجمعات المدنيين ما يؤدي لسقوط ضحايا.

ويقول المسؤولون العراقيون إن جماعات مرتبطة بتنظيم “داعش” تقف وراء تلك الهجمات، وتبنى المتطرفون بالفعل مسؤوليتهم عن أغلب الهجمات السابقة.

وزاد خطر تنظيم “داعش” وقوتهم الهجومية بعد سيطرتهم على مساحات واسعة من أراضي العراق في صيف العام الماضي وإعلانهم دولة الخلافة عليها الى جانب أراضي يسيطرون عليها في سوريا.