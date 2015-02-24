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ضبط 5 من مروجى ومتعاطى المخدرات وبحوزتهم كميات مختلفة بمطروح

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ضبط 5 من مروجى ومتعاطى المخدرات وبحوزتهم كميات مختلفة بمطروح ضبط 5 من مروجى ومتعاطى المخدرات وبحوزتهم كميات مختلفة بمطروح
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، والقوة المرافقة لهم، من ضبط 5 من مروجى المواد المخدرة وبحوزتهم كميات وأنواع مختلفة.

تلقى اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح إخطاراً بضبط أحمد إ م ش وشهرته أحمد العونى (24 سنة) عاطل، مقيم عزبة السلام مطروح، متلبساً بحيازته عدد 30 قطعة مختلفة الأحجام لمادة الحشيش المخدر، وزنت حوالى 150 جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وعاطف ر ح ع ( 24 سنة) عاطل مقيم الحوالة مطروح، متلبساً بحيازته عدد 10 أقراص من عقار التامول المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد التعاطى .

وضبط عاطف إ ع (22 سنة) عاطل مقيم عزبة العجارمة مطروح، متلبساً بحيازته 5 قطع متوسطة الحجم لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالى 10 جرامات، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد التعاطى.

كما تم ضبط سعد إ س يعقوب (31 سنة) عامل مقيم علم الروم مطروح، متلبساً بحيازته 7 قطع لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالى 15 جراما، وعدد 3 أقراص لعقار الترامادول المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وضبط أحمد م ع ح (19 سنة) عامل مقيم العزبة السودانية مطروح، متلبساً بحيازة 4 قطع لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالى 10 جرامات، وعدد 2 قرص لعقار الترامادول المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365