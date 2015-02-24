إحباط محاولة تهريب 350 علبة أدوية قادمة من لندن

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى من إحباط محاولة تهريب 350 علبة دواء مع مصرى قادم من لندن، لبيعها بالسوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمه تجاهه.

وأفادت مصادر جمركية أنه أثناء قيام ركاب طائرة الخطوط البريطانية القادمه من لندن اشتبه أحمد فوزى وطاهر خفاجى مأمورى الجمرك فى أحد الركاب المصريين القادمين من الخارج، على الفور تم إبلاغ أحمد العشرى مدير الجمرك وبتفتيشه تبين إخفاؤه لـ350 علبة دواء لعلاج السينترم وفيتامينات متنوعة.

أمر أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بتحرير محضر جمركى بالواقعة، وتحريز المضبوطات بوديعة الجمارك لمخالفتها لقانون السياسات الدوائية.