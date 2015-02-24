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دفاع محمد الظواهرى يطلب السماح لموكله بحضور امتحانات الدراسات العليا

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دفاع محمد الظواهرى يطلب السماح لموكله بحضور امتحانات الدراسات العليا دفاع محمد الظواهرى يطلب السماح لموكله بحضور امتحانات الدراسات العليا
طالب دفاع المهندس محمد الظواهرى محكمة جنايات القاهرة، بالتصريح لموكله دخول امتحانات الدراسات العليا للهندسة المعمارية بكلية هندسة القاهرة، كما طالب بالسماح له بدخول المراجع والكتب الخاصة بهذه الدراسات، كما طالب بالتصريح بالحصول من سجن طرة على إفادة بقضاء موكله فترة حبس منذ سنة 2000 وحتى 2011 فى قضية عسكرية، وأنه خرج عقب انتهاء فترة العقوبة وليس بعفو من الرئيس الأسبق محمد مرسى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.

كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات، الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

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