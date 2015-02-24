انضمام مواطن كورى جنوبى لصفوف تنظيم "داعش" فى سوريا

كشف نواب كوريون جنوبيون، اعتمادا على تقارير مخابراتية، اليوم الثلاثاء عن انضمام شاب كورى جنوبى، كان قد اختفى فى تركيا الشهر الماضى، إلى تنظيم "داعش" حيث يتلقى الآن تدريبا فى صفوفها.

ونقل النواب عن مسئولين فى جهاز المخابرات قولهم إن الشاب المدعو"كيم قد انضم إلى داعش ولم يتم تأكيد مكانه بعد، وهو يتلقى التدريب فى صفوف التنظيم المتشدد"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأفادت التقارير أن كيم "18 عاما" غادر البلاد يوم 10 يناير الماضى فى رحلة إلى بلدة كيليس بجنوب تركيا، وشوهد للمرة الأخيرة لدى مغادرته الفندق، ويبدو أنه قد عبر الحدود إلى سوريا طوعا للانضمام إلى هذه الجماعة المتطرفة.

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