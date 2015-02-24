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استئناف جلسة محاكمة محمد الظواهرى وآخرين بتهمة إنشاء تنظيم إرهابى

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استئناف جلسة محاكمة محمد الظواهرى وآخرين بتهمة إنشاء تنظيم إرهابى استئناف جلسة محاكمة محمد الظواهرى وآخرين بتهمة إنشاء تنظيم إرهابى
استأنفت منذ قليل محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الثلاثاء، سماع طلبات الدفاع بجلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، عقب الاستراحة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى.

كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

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مصر 365

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