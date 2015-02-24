مدير أمن سوهاج: إزالة 26 حالة تعد على الأراضى الزراعية

أكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة إلى تقديم المساعدة اللازمة فـى تنفيذ كافة الأحكام والقرارات القضائية والإدارية، حفاظاً على هيبة الدولة، وتأكيداً لسيادة القانون، تمكنت قوات المديرية من تأمين تنفيذ عدد "26" حكما وقرارا قضائيا وإداريا بدائرة المديرية، بإشراف نائبى المدير لقطاعى الشمال الجنوب ومساعد المدير للفرقة الشرق.

ففى مركز شرطة طهطا، تم تأمين إزالة عدد "15" حالة تعد على أراضى زراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 744 إدارى المركز لسنة 2015.

وفى مركز شرطة العسيرات، تم تأمين تنفيذ عدد "6" أحكام قضائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 472 إدارى المركز لسنة 2015.

وفى مركز شرطة دار السلام، تم تأمين تنفيذ عدد "1" قرار تعد على منافع الرى، وتم تأمين إزالة عدد "4" حالات تعد على أراضى زراعية، وجارى تحرير المحضر رقم 826 إدارى لسنة 2015.

وعلى جانب آخر، أشار مدير أمن سوهاج إلى أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة.