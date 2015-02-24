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القبض على سائقى "توك توك" بتهمة هتك عرض طالب بالمنوفية

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القبض على سائقى "توك توك" بتهمة هتك عرض طالب بالمنوفية القبض على سائقى "توك توك" بتهمة هتك عرض طالب بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز منوف بمحافظة المنوفية، من ضبط سائق "توك توك" هتك عرض طالب بقرية طملاى التابعة لمركز منوف فى مكان مهجور تحت تهديد السلاح وقام بتصويره على هاتفه المحمول، لتوزيعه على سائقى التوك التوك بالقرية لفضحه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد نبيل مسلم رئيس مباحث مركز منوف بقيام "عبد الحفيظ.م.ح" 44 عاما جزار بتحرير بلاغ اتهم فيه كل من "مدحت.م.م" وشهرته "أبو عاطف" 14 عاما سائق توك توك، و"السيد.م.أ" 17 عاما سائق توك توك بالتعدى على نجله جنسيا وتصويره أثناء قيام الأول بالتعدى عليه جنسيا وإرسالها لجميع سائقى التوك توك والاحتفاظ بها على جهاز كمبيوتر لنشرها على النت.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة النقباء خالد مكاوى، محمد التحيوى، محمد كشاف وعمر الحداد معاونى مباحث مركز منوف، وتم ضبط المتهمين، وبفحص هواتفهما المحمولة تبين وجود صورة للمتهم الأول مع المجنى عليه وهو يمارس الجنس معه، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على المستشار محمد شاهين رئيس نيابة منوف قرر حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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مصر 365

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