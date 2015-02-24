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28 فبراير.. "قضاء إدارى" الإسماعيلية تنظر طعنا ضد ترشح محمود عثمان للبرلمان

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تنظر السبت القادم 28 فبراير الجارى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية الطعن رقم 3575 لسنة المقدم من سليمان الحوت المرشح المحتمل للبرلمان فردى الدائرة الأولى مستقل ضد المهندس محمود عثمان، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل، فى عام 2010 والمرشح الحالى للدائرة الأولى فردى مستقل.

وأشار "الحوت" فى عريضة الدعوى التى تقدم بها للمحكمة اليوم، أن المطعون ضدة بلع الــ70 من عمره، وأنه يسافر للخارج للعلاج وشكك فى الكشف الطبى الذى تم على المرشح بالمستشفى العام ومن خلال اللجنة المختصة، وطالب باستخراج شهادة صحية من الجمارك توضح الحالة الصحية للمرشح، بالإضافة إلى كونه ينتمى إلى الحزب الوطنى المنحل، وكان أحد أعضاء الحزب بمجلس الشعب 2010 وهى آخر انتخابات قامت عقبها ثورة 25 يناير.
>- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

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