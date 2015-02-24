الدفاع بـ"خلية الظواهرى" يطلب سماع شهادة شقيق "أبو إسحاق الحوينى"

طالب دفاع متهمى "خلية الظواهرى" الإرهابية من المحكمة، استدعاء شقيق الشيخ أبو إسحاق الحوينى، كشاهد نفى لسماع أقواله فى ما هو منسوب إليه من تلقى المتهم محمد عبد الخالق مبالغ مالية تقدر بـ 30 ألف جنيه من مؤسسة الحوينى لأسرته، كما ورد فى التحقيقات .

وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين الدفاع والمحكمة بسبب قيام الدفاع بسرد طلبات استمرت أكثر من ساعتين، وهو ما رأته المحكمة تلخيصا للقضية وإهدارا لوقت المحكمة، وشددت على الدفاع بتقديم مذكرة بطلباته وعدم الاسترسال .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى .

كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.