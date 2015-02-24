أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن 6 سنوات لمتهمين سرقا طالبًا بالإكراه فى الطريق العام بسوهاج

Google+ Print
السجن 6 سنوات لمتهمين سرقا طالبًا بالإكراه فى الطريق العام بسوهاج السجن 6 سنوات لمتهمين سرقا طالبًا بالإكراه فى الطريق العام بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمين رمضان.م.أ وصلاح.أ.ع بالسجن 6 سنوات لكل منهما لاتهامهما بسرقة المجنى عليه محمود.س طالب والاستيلاء على أمواله كرهًا عنه بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محروس محمد على وعضوية المستشارين محمد جمال عبد الشافى ومحمد فوزى، بأمانة سر محمود سيد ورمضان حسن.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر عام 2014 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغًا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة مركز أخميم شاهد المتهمين يستوقفانه ويقومان بتهديده بالأسلحة النارية التى كانت بحوزتهما وذلك أمام مدرسة اللغات وقاما بالاستيلاء منه على المبلغ المالى الذى كان بحوزته وفرا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365