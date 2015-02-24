السجن 6 سنوات لمتهمين سرقا طالبًا بالإكراه فى الطريق العام بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمين رمضان.م.أ وصلاح.أ.ع بالسجن 6 سنوات لكل منهما لاتهامهما بسرقة المجنى عليه محمود.س طالب والاستيلاء على أمواله كرهًا عنه بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محروس محمد على وعضوية المستشارين محمد جمال عبد الشافى ومحمد فوزى، بأمانة سر محمود سيد ورمضان حسن.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر عام 2014 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغًا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة مركز أخميم شاهد المتهمين يستوقفانه ويقومان بتهديده بالأسلحة النارية التى كانت بحوزتهما وذلك أمام مدرسة اللغات وقاما بالاستيلاء منه على المبلغ المالى الذى كان بحوزته وفرا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.