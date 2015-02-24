ليلة_الابطال - بيلليجريني قهر برشلونة مع فياريال.. ولم يهزمه مع ريال مدريد وسيتي

يدخل التشيلي مانويل بيلليجريني مدرب مانشستر سيتي صداما جديدا أمام برشلونة.. بعد أن فاز عليه فقط مع فريق فياريال من بين الأندية التي دربها.

ويستضيف مانشستر سيتي الفريق الكتالوني مساء الثلاثاء في لقاء الذهاب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. إذ سيلعب أمام برشلونة للمرة رقم 25.

فياريال فقط

بيلليجريني واجه برشلونة مع كل من فياريال، ريال مدريد، مالاجا ومانشستر سيتي.. وحقق فقط الانتصار على رفاق ليونيل ميسي مع أول نادي يدربه في أوروبا.. فياريال الإسباني.

وحقق مدرب ريفر بلات الأرجنتيني سابقا الفوز في ثلث عدد المباريات التي خاضها أمام برشلونة حين كان مدربا لفريق فياريال.. إذ خاض 12 مباراة.. فاز في 4 وخسر في 5.

ومن بين انتصارات بلليجريني التي حققها أمام برشلونة، تبقى أول مباراة له أمام البلوجرانا هي الأفضل..إذ فاز مع فياريال موسم 2004-2005 على النادي الكتالوني 3-0.

سجل أهداف فياريال وقتها جونزالو رودريجيز ودييجو فورلان (2)..ومن بين لاعبي برشلونة الحاليين، فقط أندريس إنيستا وشابي هيرنانديز شاركا في تلك المباراة.

بيلليجريني VS برشلونة

ومنذ رحيل بيلليجريني عن مالاجا.. لم يعرف طعم الفوز أمام برشلونة، بل وتعادل مرة واحدة فقط من 12 مباراة.

فمع ريال مدريد خسر بيلليجريني الكلاسيكو مرتين أمام برشلونة.. وخسر 7 مباريات ضده وهو مدربا لمالاجا.. إلى جانب هزيمتي العام الماضي مع مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وفي المجمل، واجه بيلليجريني برشلونة 24 مرة..فاز 4 وخسر في 16 مباراة.