"ديلى ميل": زيت الزيتون أحدث علاج للسرطان ويتفوق على الكيماوى

اتباع حمية البحر المتوسط من العادات الصحية الرائعة التى تواترت الدراسات الطبية على ذكر فوائدها الصحية، وهى تقتضى تناول الفواكه والخضراوات والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون، والحد من تناول اللحوم الحمراء والأطعمة الدهنية ومنتجات الألبان.

وكشفت دراسة طبية حديث نشرت مؤخراً عن فوائد مثيرة للغاية بشأن زيت الزيتون، وأكدت أن زيت الزيتون البكر عالى الجودة قد يعد هو العلاج الأقوى ضد السرطان، حيث اكتشفوا مواد طبيعية يحتوى عليها الزيت البكر تساهم فى قتل خلايا الأورام دون التأثير على الخلايا السليمة، وهو ما قد يجعله يتفوق على العلاج الكيماوى.

وتابعت الدراسة، التى أشرف عليها باحثون من جامعة روتجرز الأمريكية، أن المادة التى تقضى على الخلايا السرطانية تعرف باسم "oleocanthal"، لافتين أنها تقتل أحد مكونات الخلية المعروفة التى تسبح فى السيتوبلازم، وتعرف باسم "lysosome"، وهو مسئول عن تكوين الفضلات، ولا تضر إطلاقاً بالخلايا السليمة، وتجعلها تدخل فقط فى وضع النوم.

وينوى الباحثون خلال الفترة المقبلة اختبار فاعلية مادة "oleocanthal" على الحيوانات الحية، وبحث مدى تأثير فى تقليص حجم الأورام السرطانية.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Molecular and Cellular Oncology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أمس الاثنين.

10 فوائد صحية لزيت الزيتون البكر أهمها الوقاية من أمراض القلب والسرطان

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