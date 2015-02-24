إنشاء 6 مستشفيات جديدة داخل قصر العينى ومؤسسة خيرية ومعهد تمريض

خلال ندوة أقامها نادى روتارى كايرو رويال مصر مساء أمس، أعلن الدكتور فتحى خضير عميد طب قصر العينى أستاذ جراحة التجميل بطب قصر العينى، أن رئيس الوزراء وافق على إنشاء 6 مستشفيات تخصصية وبنفس النمط والشكل المقام علية قصر العينى، للمحافظة على شكله المقام علية ودون تغيير داخل قصر العينى.

وأوضح أن ميزانية مستشفى قصر العينى تبلغ 600 مليون جنيه فقط فى السنة والدولة تصرف 35 جنيها فى اليوم وتنفق على سرير الرعاية المركزة 900 جنيه فى اليوم ومستشفى الطوارئ الجديدة بها 400 سرير، مشيرا إلى أن النواب هم الذين ينفقون على المرضى، لأن ميزانية قصر العينى ضئيلة بالنسبة لأعداد المرضى.

وأشار إلى أن هناك خطة لتطوير قصر العينى بإنشاء مؤسسة خيرية باشتراك 130 أستاذ جامعة تدعم قصر العينى وتساعد فى إنشاء هذا المشروع وهو بناء 6 مستشفيات جديدة واعترف بوجود تكدس فى أعداد المرضى وقوائم انتظار، وأن هناك من المرضى من لا يجد سريرا ينام عليه، وبعضهم قد يفترش الأرض، موضحا أن هذا ناتج من الأعداد المتزايدة والكثيرة التى تتردد على مستشفى قصر العينى من جميع محافظات مصر وعدم وجود الأسرة الكافية ولا الإمكانات لسد احتياجات هؤلاء المرضى، رغم أن المستشفى بها أكبر الأطباء المتخصصين على مستوى الجمهورية.

وقال فكرنا فى إنشاء مؤسسة تدعم قصر العينى لأننا وجدنا عندنا عشوائية فى التبرع ولدينا 13 مستشفى فقط، كما نعانى من قلة عدد التمريض رغم أن راتبهم ارتفع لذلك سيتم بناء معهد للتمريض يقوم بتخريج من 500 : 600 ممرضة فى السنة.