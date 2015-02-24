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دراسة أمريكية: اكتشاف سر إنتاج الدماغ لخلايا عصبية جديدة

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دراسة أمريكية: اكتشاف سر إنتاج الدماغ لخلايا عصبية جديدة دراسة أمريكية: اكتشاف سر إنتاج الدماغ لخلايا عصبية جديدة
رسخ فى عقل العامة ولدى أغلب الأطباء أن الخلايا العصبية فى الدماغ لا تزيد ولا يمكن أن تنقسم، لكن الدراسات الجديدة تكشف أن الدماغ بالفعل ينتج خلايا عصبية جديدة بعد مرحلة البلوغ، لكن ما يحير الأطباء إنهم لا يجدوا لها وظيفة محددة ومعلومة.

الخلايا العصبية الجديدة مسئولة عن التكيف مع البيئة..


>وفقا لموقع "ساينس ديلى" الأمريكى فإن الباحثون فى جامعة "برين ستون" فى الولايات المتحدة الأمريكية، كشفوا أن هذه الخلايا العصبية التى تنتج أغلبها يتم فى منطقة قرن آمون، وهى منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتعلم، ويعتقد الباحثون أن الخلايا العصبية الجديدة تساعد الحيوانات والبشر على التكيف مع ظروف البيئة الحالية، خاصة مع التغيرات المستمرة فيها.

عوامل معينة لزيادة عدد الخلايا العصبية وأخرى لتقليلها..


>يقول قائد الدراسة بروفيسور مايا أوبنداك أنه بالنسبة للحيوانات هناك عوامل بيئية مختلفة تعمل على خفض عدد الخلايا العصبية فى قرن آمون، ومنها الحرمان من النوم، والتوتر الاجتماعي، والتعرض إلى روائح الحيوانات المفترسة، والإجهاد البدنى، أما الرياضة البدنية المناسبة والتزاوج وزيادة التجارب الحياتية من الممكن أن تزيد من عدد الخلايا فى قرن آمون.

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