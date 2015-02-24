تصاميم عصرية وإطلالات جذابة في إحتفال ما بعد الأوسكار

جرت العادة في كل عام على أن يجتمع نجوم الأوسكار في احتفال Vanity Fair بعد حضور الحفل الأساسي، حيث تظهر النجمات بإطلالات جديدة ويتألقن على مدخل الحفل، وقد جهزنا لك ألبوماً كاملاً يحمل صور 30 إطلالة من حفل Vanity Fair.

كان اللون الأبيض حاضراً بشكل خاص في هذا الحفل، فقد ظهر بفساتين جميلة بأكمام طويلة في أكثر من إطلالة، منها: إطلالة بيونسيه Beyonce بفستان يحمل توقيع Stella McCartney، واختارت شقيقتها سولانج نولز Solange Knowles تصميماً مشابهاً من آخر مجموعات Naeem Khan، وكانت المغنية كريستينا أغويليرا Christina Aguilera متألقة بفستان أبيض أيضاً.

كما كان اللون الأسود سيّد هذا الحفل مع الظهور البارز لنقيضه، إذ ظهر في العديد من الإطلالات الجذابة، منها: إطلالة الحمل الناعمة التي ظهرت بها كيرا نايتلي Keira Knightley بفستان جميل من آخر عروض فالنتينو Valentino، وإطلالة فليسيتي جونز Felicity Jones التي اعتمدت نفس قصة الرقبة التي ظهرت بها في حفل الأوسكار، بالإضافة لإطلالة الليدي غاغا Lady Gaga الرائعة التي عوّضتنا بها عن إطلالتها المجنونة في الحفل الأساسي.

وتهوّرت بعض النجمات بإظهار أكثر من اللازم، حيث اخترن تصاميم شفافة لإطلالاتهن في هذا الحفل سعياً للفت الأنظار، ومن هؤلاء النجمات: المغنية ريتا أورا Rita Ora التي ظهرت بفستان أسود يحمل توقيع Donna Karan، وجينيفر لوبيز Jennifer Lopez التي بقيت في إطار المصممين اللبنانيين واختارت فستاناً من تصميم زهير مراد لما بعد الأوسكار.

من ناحية أخرى، أعجبنا بالأناقة الشبابية التي ظهرت بشكل جميل في حفل ما بعد الأوسكار في إطلالة الممثلة الشابة كلوي مورتيز Chloe Moretz بفستان عصري من McQueen، وإطلالة ليلي كولينز Lily Collins التي اختارت فستاناً جميلاً باللون الأسود، ويجب أن لا ننسى إيما ستون Emma Stone المحبّة للمغامرة بفستانها العصري في هذا الحفل.

شاهدي معنا إطلالات النجمات لحفل Vanity Fair لما بعد حفل الأوسكار 2015.

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