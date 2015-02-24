أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

كلوي كارداشيان تنافس شقيقتها كيم بارتداء نفس الفستان

Google+ Print
كلوي كارداشيان تنافس شقيقتها كيم بارتداء نفس الفستان كلوي كارداشيان تنافس شقيقتها كيم بارتداء نفس الفستان

الثلاثاء 24-02-2015 12:37

ظهرت كلوي كارداشيان Khloe Kardashian على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار ليلة البارحة بدعوة من إحدى القنوات التلفزيونية لتنتقد إطلالات النجمات في الحفل، ولكنها تعرضت للانتقاد بنفسها، حيث ارتدت فستاناً باللون الأحمر من Lanvin، ومنذ الوهلة الأولى تعرفنا على هذا الفستان، فلم يكن هذا التصميم غريباً عن العائلة، إذ ارتدته الشقيقة الكبرى لها كيم كارداشيان Kim Kardashian على السجادة الحمراء لحفل Met Gala العام الماضي، ولكن بلون كحلي. 
علينا أن نعترف بأن كلوي تفوقت على شقيقتها، إذ ساعد طولها الفارع على إظهار جمال التصميم وأناقته.
 شاهدي معنا إطلالتي الشقيقتين بنفس التصميم من Lanvin، وأخبرينا أيهما الأجمل برأيك؟ 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي