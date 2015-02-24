كلوي كارداشيان تنافس شقيقتها كيم بارتداء نفس الفستان

ظهرت كلوي كارداشيان Khloe Kardashian على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار ليلة البارحة بدعوة من إحدى القنوات التلفزيونية لتنتقد إطلالات النجمات في الحفل، ولكنها تعرضت للانتقاد بنفسها، حيث ارتدت فستاناً باللون الأحمر من Lanvin، ومنذ الوهلة الأولى تعرفنا على هذا الفستان، فلم يكن هذا التصميم غريباً عن العائلة، إذ ارتدته الشقيقة الكبرى لها كيم كارداشيان Kim Kardashian على السجادة الحمراء لحفل Met Gala العام الماضي، ولكن بلون كحلي.

علينا أن نعترف بأن كلوي تفوقت على شقيقتها، إذ ساعد طولها الفارع على إظهار جمال التصميم وأناقته.

شاهدي معنا إطلالتي الشقيقتين بنفس التصميم من Lanvin، وأخبرينا أيهما الأجمل برأيك؟