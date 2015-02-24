بالفيديو: 5 إطلالات لفستانك الأسود من خبيرة المظهر ريتا لمع

لأن الفستان الأسود قطعة أساسية لا تتخلى عنها أي سيدة في خزانتها، تشرح لنا خبيرة الموضة ومقدّمة فقرة الأزياء ضمن برنامج Alive الذي يبث على شاشة الـMTV اللبنانية، ريتا لمع حنكش، كيف بإمكاننا الحصول على عدّة إطلالات أنيقة وعصرية من خلال فستاننا الأسود. فمن الإطلالة الخاصة بالسهرات، إلى الإطلالة البوهيمية، وصولاً إلى إطلالة الكاجوال... وغيرها من الإطلالات، تقدّم لك ريتا لمع نصائح عملية تساعدك في الاستفادة من قطعة واحدة للحصول على أكثر من طلّة.

تابعي الفيديو وأخبرينا أي إطلالة ستختارين.