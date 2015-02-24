تشكيلة عيد الأم الفاخرة من مجوهرات الليالي

أطلقت "مجوهرات ليالي" تشكيلة جديدة من المجوهرات التي تتمتع بتصميمات فريدة بمناسبة "عيد الأم"، لتكمل مظاهر البهجة والاحتفالات بجوهر الأمومة من خلال تزيين الأمهات بالقلائد المزيّنة والأساور المطعمة بالألماس واللؤلؤ التي تزيد من رونقها وتألقها لتوثق لحظات لا تنسى ولتزيد إطلالة كل أم إشراقاً في عيدها.

صممت التشكيلة الجديدة لتظهر مدى الاعتزاز بالمناسبة المهمة ولتوطد علاقة الأبناء بأمهاتهم من خلال تقديم عدة قطع من المجوهرات التي صنعت بعناية فائقة، فنجد القلائد الجديدة والمصممة على شكل زهور متفتحة، كما مجموعة من أطقم المجوهرات المصنوعة من الذهب عيار 18، متاحة بألوان الأبيض والوردي والأصفر ومرصعة بالقطع الماسية الساحرة. كما تعكس الأساور رقيقة التصميم من تشكيلة " Petite Fancy" عن مزج بين روح الأمومة ونعومتها وأناقة المظهر الذي يتجسد في كل أم.

تجدر الإشارة إلى أن تشكيلة "ليالي 2015" الجديدة يمكن الحصول عليها في متاجر "ليالي" المنتشرة بالمنطقة لفترة محدودة، لانتقاء المجوهرات الأنسب للأمهات في عيدهن.