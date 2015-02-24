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نيوزيلندا تساعد فى تدريب الجيش العراقى لمحاربة الدولة الاسلامية

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نيوزيلندا تساعد فى تدريب الجيش العراقى لمحاربة الدولة الاسلامية نيوزيلندا تساعد فى تدريب الجيش العراقى لمحاربة الدولة الاسلامية
قالت النيوزيلندية اليوم الثلاثاء ، إن نيوزيلندا سترسل جنودا للمساعدة فى تدريب القوات المسلحة العراقية فى قتال متشددى تنظيم الدولة الإسلامية ولكنها لن تتدخل فى المعارك، وقال رئيس الوزراء النيوزيلندى جون كى إن ما يصل إلى 143 فردا من قوات الدفاع النيوزيلندية سينضمون إلى استراليا فى تدريب القوات العراقية.

وأضاف كى فى بيان أمام برلمان بلاده "السيد رئيس البرلمان..قررت الحكومة إرسال مهمة تدريب غير قتالية الى العراق للمساهمة فى الحرب العالمية على تنظيم الدولة الاسلامية."، وتابع "المهمة ستشمل نشر أفراد فى مجمع التاجى العسكرى شمالى بغداد وسيحدث ذلك فى مايو (أيار) على الأرجح."

وأبدت معظم الأحزاب السياسية اعتراضها على إرسال هؤلاء العسكريين خلال مناقشة أعقبت بيان كى ومن بينها حزبان صغيران يدعمان حكومة يمين الوسط، وقال كى "تشجعوا قليلا وانضموا الى الجانب الصائب. هذا هو وقت الوقوف والمحاسبة."
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