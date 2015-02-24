تشديدات أمنية بالجزائر لمنع احتجاجات ضد خطط للتنقيب عن الغاز

أغلق مئات من رجال الشرطة عدة شوارع بالعاصمة الجزائرية لمنع تظاهرات معارضة لخطط التنقيب عن الغاز الصخرى جنوبى البلاد، تمكن عشرات من نشطاء المعارضة من التظاهر لفترة وجيزة قرب مقر تجمع المتظاهرين فى العاصمة الجزائرية قبل إلقاء القبض عليهم.

ولكن فى الوقت نفسه، رعت الحكومة عرضا للرقصات الشعبية بوسط العاصمة، تحل اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لتأميم صناعة النفط، وكان ائتلاف المعارضة يأمل فى استغلال هذه المناسبة للاحتجاج على الآثار البيئية السلبية للنقيب عن احتياطيات الغاز الصخرى الوفيرة بالبلاد.

شهدت البلاد تظاهرات على مدار الأسابيع الستة الماضية، ولكن الحكومة تمنع التظاهر فى العاصمة، تعتمد الجزائر بالكامل تقريبا على إنتاجها النفطي، ولكن تراجع الاحتياطيات وانخفاض أسعار النفط يهددان اقتصاد البلاد.

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