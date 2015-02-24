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جماعة الحوثى: نحذر الدول الأجنبية من التعامل مع "هادى" كرئيس

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جماعة الحوثى: نحذر الدول الأجنبية من التعامل مع "هادى" كرئيس جماعة الحوثى: نحذر الدول الأجنبية من التعامل مع "هادى" كرئيس
وضعت جماعة أنصار الله( الحوثيين) الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى على قائمة المطلوبين للعدالة وذلك فى بيان اصدرته اليوم الثلاثاء، اللجنة الثورية العليا .وحذرت من التعامل مع عبد رب هادى كرئيس لليمن.

ودعت اللجنة وهى أعلى سلطة في اليمن بموجب الاعلان الدستورى من جانب جماعة أنصار الله الحوثيين في بيانها كافة الدول الشقيقة والصديقة الى عدم التعامل مع عبدربه منصور هادي باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمى.

وكان الرئيس هادى قد أستطاع يوم السبت الماضى الفرار من الحصار الذى فرضه الحوثيون عليه فى منزله بصنعاء منذ 22 يناير الماضى وسافر الى عدن وأعلن سحب أستقالته وذلك فى رسالة بعث بها الى البرلمان..
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