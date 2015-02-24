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مقتل وإصابة 16 جنديا صوماليا فى هجوم لحركة الشباب شرق البلاد

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مقتل وإصابة 16 جنديا صوماليا فى هجوم لحركة الشباب شرق البلاد مقتل وإصابة 16 جنديا صوماليا فى هجوم لحركة الشباب شرق البلاد
قتل خمسة جنود صوماليين فى هجوم لمقاتلى حركة الشباب الصومالية، استهدف معسكرا لقوات الجيش فى جبال جال جالو، المطلة على خليج عدن فى إقليم بونت لاند، شمال شرقى البلاد.

وأكد مصدر أمنى فى الجيش الصومالى ـ فى تصريح لقناة "سكاى نيوز" اليوم الثلاثاء ـ أن 5 جنود قتلوا، وأصيب 11 آخرون جراء معارك اندلعت بين القوات الحكومية ومليشيات "الشباب" فى تلك المنطقة.

وشن المسلحون عدة هجمات فى المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما طردتهم قوات تابعة للاتحاد الإفريقى والجيش الصومالى من معاقلهم وسط وجنوب الصومال.

وتعرضت حركة الشباب منذ أغسطس 2011 لسلسلة من الهزائم العسكرية، وهى تقوم بتكثيف هجماتها واعتداءاتها، خصوصا فى العاصمة مقديشيو.
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