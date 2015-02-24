اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين: عبدربه منصور فاقد للشرعية ومطلوب للعدالة

أصدرت اللجنة الثورية العليا التابعة لحركة أنصار الله المعروفة إعلاميا باسم الحوثيين أنها تتابع التحركات المشبوهة للمدعو عبدربه منصور هادي الفاقد الشرعية لأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية وأنه بتصرفاته الطائشة والمتخبطة قد أضر بالشعب اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده وحياته على حد وصفهم.

وأضاف البيان أن اللجنة الثورية العليا تحذر كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة وينفذ أوامره من كافة موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية فإنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية.

ودعت اللجنة الثورية العليا في بيانها كافة الدول الشقيقة والصديقة لأحترام خيارات الشعب اليمني وقرارته وعدم التعامل مع المدعو عبدربه منصور هادي باعتباره لم يعد له صفة في أي موقع رسمي بل هو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة.