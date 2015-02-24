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إيران: سنسرع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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إيران: سنسرع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران: سنسرع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مفاعل بوشهور النووي الإيراني

قال كبير المفاوضين النوويين في إيران اليوم أن بلاده ستسرع من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك بعد أيام من قول الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن إيران مستمرة في عرقلة جانب من تحقيقها في البرنامج النووي لطهران.

ونقلت “رويترز” عن عباس عراقي بعد اجتماعه في فيينا مع رئيس الوكالة يوكيا أمانو “اتفقنا،على التحرك سريعا وبشكل أفضل في التعاون مع الوكالة”.

وتأمل إيران في التوصل إلى اتفاق إطار سياسي مع القوى العالمية بحلول نهاية مارس بشأن برنامجها للطاقة النووية التي يخشى الغرب أن يخفي وراءه برنامجا للتسلح.

ويمكن للشكوك في مدى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلبد هذه المحادثات،و تعلن إيران إن برنامجها سلمي تماما حسب ما ذكر موقع”سكاي نيوز”.

وقال عراقجي تمكنا من مراجعة مسار التعاون بين ايران والوكالة وقررنا تسريع التعاون اعترافا بالدور الهام للوكالة في أي اتفاق محتمل يتم التوصل إليه مستقبلا بين إيران ومجموعة”5+ 1″، مشيرا إلى الدول الست الكبرى التي تتفاوض معها طهران.

وصرح عراقجي بأنه رغم التقدم الذي تحقق مؤخرا في المحادثات بين إيران والقوى الكبرى في جنيف لا يزال هناك “طريق طويل” أمام التوصل إلى اتفاق نهائي والذي يجب أيضا أن تلعب فيه الوكالة الدولية دورا.

وتقرر استئناف هذه المحادثات الاثنين القادم بعد أن اجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري محادثات مع نظيره الإيراني محمدجواد ظريف في جنيف الأحد والاثنين.

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