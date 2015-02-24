موجز الصحافة العالمية.. قطر تقدم الدعم الإعلامى للإرهابيين عبر "الجزيرة"

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الثلاثاء، موضوعات عديدة، حيث سلطت مجلة "تايم" الأمريكية الضوء على محنة أهالى المصريين الذين قتلوا على يد داعش فى ليبيا الأسبوع الماضى، وقالت إن بلدة العور بمحافظة المنيا، التى ينتمى إليها أغلب ضحايا هذا الحادث الغاشم، يعيش بها ما يقرب من ستة آلاف مسلم ومسيحى فى بيوت مبنية من الطين والحجارة.

كما اهتمت مجلة بولتيكو الأمريكية بالزيارة المرتقبة لأمير قطر تميم بن حمد للولايات المتحدة، وقالت إن قطر فى حاجة إلى "حب صارم"، مشيرة إلى أن تلك الدولة الخليجية الصغيرة تلعب على "كافة الأحبال" فى الحرب على الإرهاب.

وفى نفس السياق، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أنه خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس باراك أوباما، حشد بعض أعضاء مجلس الأمن القومى للضغط من أجل سحب سرب أمريكى مقاتل من قاعدة العيديد الجوية فى قطر احتجاجا على دعم الدوحة للجماعات المتشددة فى الشرق الأوسط.

فيما قالت صحيفة الموندو الإسبانية، إن إسبانيا قامت بتطوير الاختبار الذى يجرى لفيروس إيبولا حتى أصبح يمكن تشخيص الفيروس فى 10 دقائق فقط، وذلك فى جهاز صغير يمكنه الكشف عن الفيروس.

وإلى أهم أخبار الصحف العالمية..

إسبانيا تخترع جهاز اختبار سريع لفيروس إيبولا فى 10 دقائق

مجلس النواب الليبى يعين خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش

الصحف الأمريكية: قطر المصدر الرئيسى للتحريض الدينى البغيض.. إعلان المصريين ضحايا داعش "شهداء" يثلج صدور ذويهم.. مسئولون أمريكون: مجلس الأمن القومى ضغط لسحب القوات الأمريكية من "العيديد"

مجلة أمريكية: أوباما يستقبل اليوم تميم أمير قطر المصدر الرئيسى للتحريض الدينى البغيض.. بولتيكو: الإمارة الخليجية رفضت وقف دعم الإرهاب بها.. وتقدم الدعم الإعلامى للإرهابيين عبر قناة الجزيرة

رويترز: مديرة صندوق النقد الدولى تدعو لإنهاء التآمر ضد عمل المرأة

الصحافة الإسبانية: سحب فرنسا جوازات سفر 6مواطنين من التدابير لمكافحة الإرهاب.. إسبانيا تخترع جهاز اختبار سريع لفيروس إيبولا فى 10 دقائق.. واشنطن ترد على فنزويلا: اتهامات محاولة الانقلاب "كاذبة وسخيفة"

الصحافة الإسرائيلية: حماس تعمل على إعادة ترميم الأنفاق.. كشف فضيحة جديدة لنتانياهو وزوجته بترميم منزلهم فى قيسارية على حساب الدولة.. جندى من بين كل 3 يطرد من الجيش الإسرائيلى لأسباب نفسية

هاآرتس: جندى من بين كل 3 يترك الجيش الإسرائيلى لأسباب نفسية

جارديان: وثائق سرية تكشف تناقض نتنياهو حول إيران مع تقديرات الموساد

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