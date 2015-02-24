الشرقية للدخان: زيادة أسعار السجائر التزما بقرار المالية والقرار نهائى

أوضح محمد عثمان أن الشركة كانت تبيع الجولدن الورقى ب 7.5 جنيها وبعد الزيادة أصبح سعر البيع 8.5 جنيها لكن وزير المالية حددها ب 9 جنيهات وهو ما دفعنا لزيادة السعر التزاما بالقرار .
وهو نفس ما ينطبق على أنواع السوبر ستار وبوكس كوين كان يباع ب 9,5 والتزاما بقرار المالية تم زيادته نصف جنيه ليباع 10 جنيهات .
وقال محمد عثمان هارون، رئيس قطاعات التسويق بالشركة الشرقية للدخان، إن الزيادة تصب فى مصلحة زيادة ايرادات الضرائب الحكومية .
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