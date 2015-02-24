الشرقية للدخان: زيادة أسعار السجائر التزما بقرار المالية والقرار نهائى

قال محمد عثمان هارون، رئيس قطاعات التسويق بالشركة الشرقية للدخان لـ" اليوم السابع" إن قرار زيادة أسعار بعض أنواع السجائر اليوم للمرة الثانية جاء التزاما بقرار وزير المالية هانى قدرى بتحديد أسعار بيع جميع أنواع السجائر .

أوضح محمد عثمان أن الشركة كانت تبيع الجولدن الورقى ب 7.5 جنيها وبعد الزيادة أصبح سعر البيع 8.5 جنيها لكن وزير المالية حددها ب 9 جنيهات وهو ما دفعنا لزيادة السعر التزاما بالقرار .

وهو نفس ما ينطبق على أنواع السوبر ستار وبوكس كوين كان يباع ب 9,5 والتزاما بقرار المالية تم زيادته نصف جنيه ليباع 10 جنيهات .

وقال محمد عثمان هارون، رئيس قطاعات التسويق بالشركة الشرقية للدخان، إن الزيادة تصب فى مصلحة زيادة ايرادات الضرائب الحكومية .

الشرقية للدخان تعدل أسعار السجائر للمرة الثانية خلال يومين

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