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إحالة دعوى تطالب بمنع ترشح أحمد عز للانتخابات البرلمانية لـ"المفوضين"

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إحالة دعوى تطالب بمنع ترشح أحمد عز للانتخابات البرلمانية لـ"المفوضين" إحالة دعوى تطالب بمنع ترشح أحمد عز للانتخابات البرلمانية لـ"المفوضين"
أحالت محكمة القضاء الإدارى دعوى قضائية أقامها د. أيمن الغندور خبير جرائم غسل الأموال والمحاميين أحمد شاهين وإسماعيل تميم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بمنع ترشح أحمد عز بانتخابات مجلس النواب المقبل لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة لاستطلاع رأيها القانونى.

وأودع الطاعن دعواه برقم 30178 لسنة 69 قضائية واختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وارتكزت بمطلبها على استعجال الحكم لحماية الأمن القومى للدولة ومكافحة الإرهاب وأضافت لمطلبها حكم بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان وتحالف دعم الجماعة وجميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل بمجلس نواب وشورى 2010.

وذكرت الدعوى أنه مع فتح الترشح للانتخابات أعلن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل عن خوضه للانتخابات البرلمانية وتقدم عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى 2010 و2011 من الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان الإرهابية وما يسمى بتحالف دعم الإخوان للترشح لانتخابات النواب.

واستند المدعى بمطالبه إلى الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة والقاهرة للأمور المستعجلة والتى تضمنت حل حزب الحرية والعدالة واعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ونص المادة 237 من الدستور والتى تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

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مصر 365