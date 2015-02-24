ضبط صاحب محل اتصالات لإدارته شبكة مكالمات دولية دون ترخيص بـ"الزقازيق"

ألقت مباحث النقل والمواصلات بالقاهرة بالتنسيق مع قسم أول الزقازيق اليوم، القبض على صاحب محل، لتمريره وإدارته شبكة مكالمات دولية دون ترخيص، والتهرب من الضرائب.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث النقل والمواصلات، بتنسيق مع مباحث قسم أول الزقازيق، من ضبط "محمد.س"، صاحب محل اتصالات، مقيم بمنطقة الزهور، وذلك لإدارته شبكة تمرير مكالمات دولية واردة إلى مصر بطرق غير قانونية بغرض الربح.

وبتقنين الإجراءات، تمت مداهمة شقة المتهم، وعثر بداخلها على أجهزة نظام تمرير المكالمات الدولية، وعدد من أجهزة الاتصالات الأخرى، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 1 لسنة 2015، قسم أول الزقازيق، وتم العرض على النيابة لتولى التحقيق.