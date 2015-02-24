ضبط عاطل بحوزته 3160 قرصا مخدرا فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل بحوزته 3160 قرصاً مخدراً، بغرض الاتجار.

تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطاراً يفيد ضبط قوة من المباحث، للمتهم "عمر س. ع."، (26 عاماً) عاطل ومقيم بمركز الدلنجات، وبحوزته 1500 قرص مخدر "أبترييل"، و1500 قرص "أموتريل"، و160 "ترامادول"، ومبلغ مالى 320 جنيها، وثلاثة هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، فتحرر عن ذلك المحضر6260/20، جنايات مركز شرطة الدلنجات، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.