"القضاء الإدارى" تحيل دعوى إقالة مرسى من "تدريس الزقازيق" للدائرة الثالثة

كتب حازم عادل - علاء رضوان

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإقالة الدكتور محمد مرسى الرئيس الأسبق، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق من عضوية هيئة التدريس بجامعة الزقازيق للدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص.

>وقالت الدعوى إن مرسى ما زال ضمن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق وما زال اسمه مقيدا بالجامعة، وكذلك ما زال أحمد فهمى القيادى الإخوانى بالجماعة الإرهابية ورئيس مجلس الشورى يمارس عمله ويلقى المحاضرات لطلاب صيدلة الزقازيق.

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