القبض على خلية إخوانية متورطة فى تنفيذ 37 عملية إرهابية بالإسكندرية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى إلقاء القبض على خلية إرهابية تورطت فى ارتكاب 37 حادثًا إرهابيًا ضد المخالفين لتوجهات التنظيم الإرهابى من الشخصيات العامة والعاملين ‏بالقوات المسلحه ووزارة الداخلية بهدف إجبار السلطات على الاستجابة لمطالبهم غير المشروعة وتقويض فرص الاستثمار والإضرار باقتصاد الدولة.

من جانبه، قال مدير أمن الإسكندرية، إنه بمتابعة ورصد تحركات قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى الذى عهد فى الفترة الأخيرة إلى جهازه السرى بتكوين مجموعات من بين عناصره أطلق عليها "مجموعات العمليات النوعية" وقاموا بتمويلها للقيام بعمليات إرهابية وتخريبية استهدفت المنشآت الشرطية وسرايا المحاكم ورجال القضاء ومنشآت القوات المسلحة ووسائل المواصلات العامة والخاصة وأماكن التجمعات والميادين والمرافق الحيوية بمدينة الإسكندرية، وذلك بهدف إحداث حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار وبث الخوف والرعب فى نفوس المواطنين للإيحاء بعدم قدرة الدولة على إدارة شئون البلاد وإثارة المواطنين ضد الحكومة، وذلك خلال فترة الاحتفالات بذكرى ثورة يناير وأعياد الشرطة، على الفور تم تشكيل فريق بحث مكون من ضباط إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط كل من: عصام محمد محمود عقل "كنيته جعفر"، 33 عامًا، حاصل على معهد فنى صناعى، والسيد جابر، 25 عامًا، ومحمد عبد الله محمد عبد الفتاح "كنيته بيسو"، 26 عامًا، ومحمد محمد إبراهيم عوض "كنيته حمادة تيجر"، 21 عامًا، فنى تبريد وتكييف، وأحمد حسن أبو المعاطى إبراهيم، 35 عامًا، مهندس بمحطة محولات كهرباء سموحة، ومحمود السيد محمد على بعتر، 35 عامًا، فنى إنتاج بشركة إسكندرية للأدوية، وأسامة عبد الحميد أبو العزم، 41 عامًا، محاسب، وأيمن محمود عبد الفتاح سيد نصر، 34 عامًا، أمين مخزن، وأشرف محمد عبد السميع قرنة، 50 عامًا، مهندس بشركة الكهرباء فرع جليم، وعبد الوهاب عبد السلام عثمان عبد السلام، 34 عامًا، صاحب ورشة خراطة، ومحمد السيد عبد العظيم قاسم،32 عامًا، مصاحب مكتب تبريد وتكييف، وعلى عاطف محمد التهامى "كنيته على التهامى"، 20 عامًا، نقاش.

وتم ضبطهم لقيامهم بتكوين خلية إرهابية فيما بينهم استهدفت القيام بعمليات إرهابية وتخريبية وإضرام النيران بالمنشآت الشرطية وسيارات الشرطة ووسائل النقل العام والخاص ووضع عبوات ناسفة وهيكلية بالميادين العامة ووسائل النقل العام ومحطاتها وأماكن التجمعات بهدف بث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين وتعطيل العمل بالمرافق العامة والحيوية وإحداث حالة من عدم الاستقرار الأمنى بالبلاد بهدف إجبار السلطات على الاستجابة لمطالبهم غير المشروعة وتقويض فرص الاستثمار والإضرار باقتصاد الدولة وأعدوا لذلك كمية كبيره من العبوات الناسفة ومستلزمات تصنيعها وتجهيزها وإعدادها للتفجير باستخدام الهواتف المحمولة.

وتم ضبط بحوزتهم "عدد 61 عبوة حديدية فارغة أسطوانية الشكل – عدد 3 أكياس بلاستيكية بداخلها كمية من مسحوق كيميائى أبيض اللون وعدد 2 كيس بلاستيك بداخلهما بودرة بنية اللون – كيس بلاستيك بداخله مادة صلبة رصاصى اللون وعدد "7" أكياس بلاستيكية بداخلها مسحوق أبيض اللون – كمية من مسحوق أبيض اللون - جركن بلاستيك بداخله مادة سائلة غير معلومة – جركن بداخله مادة سائلة حمراء اللون – كمية من الأسلاك الكهربائية - عدد 10 بطاريات ملفوفة بلاصق كرتون - عدد 7 هواتف محمولة ماركات وألوان مختلفة – عدد 2 جهاز تابلت - فلاشة ميمورى وعدد 13 قناع فانديتا - عدد 4 سبراى - عدد 10 مواسير حديدية بطول 1.5 متر بقطر 5 بوصة - غطاء معدنى دائرى الشكل - لوح مسطح من النحاس 2×2 متر – ماكينة لحام كهرباء – صاروخ – أسطوانة صاروخ تجليخ – شنيور وعدد 2 خلاط نيكل – ماكينة سن معادن – عدد 3 موازين مختلفة الأشكال والأحجام – كمية من القطع الحديدية مختلفة الأشكال والأحجام - ورقة مدون عليها بخط اليد "كيفية عمل دائرة كهربائية" عدد 2 خط اتصالات – خط فودافون وخط موبينيل – لفة سلك نحاسى – عدد من الدوائر الإلكترونية – عدد 3 تايمر – عدد 7 مصابيح فارغة – عدد 2 لفة لحام قصدير – بكرة حبل صيد – عدد 12 قطعة بلاستيك سوداء اللون تستخدم لوضع البطاريات – عدد 12 قطعة بلاستيكية سوداء اللون بداخلهم عدد 8 بطاريات – عدد 9 بطاريات قلم – كمية من المقاومات والمكثفات الكهربائية ومفك إختبار كهرباء وبنز معدنى – كمية من الأوراق تتضمن ترددات القنوات الفضائية الداعمه لتنظيم الإخوان الإرهابى "الحوار – مكملين – رابعة – الشرق - الشرعية – القدس".

أقر المتهمون بصحة ما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط والتفتيش وانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابى، وجار عرضهم.