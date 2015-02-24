حجز إيطاليتين بتهمة ممارسة الدعارة لحين حضور مندوب سفارتهما بالعجوزة

أمر المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة، بحجز فتاتين إيطاليتين تم ضبطهما داخل أحد الفنادق الشهيرة، لاتهامهما بممارسة الدعارة وفتح موقع على شبكات التواصل للعرض على راغبى المتعة بمقابل مادى، لحين حضور مندوب من السفارة الإيطالية للتحقيق معهما.

وبعرض الفتاتين على النيابة طلبتا حضور مندوب من السفارة الإيطالية جلسة التحقيق معهما بسرايا النيابة، فأمرت النيابة بحضور مندوب من السفارة التحقيق وحجزهما للغد حتى حضور المندوب.

وكانت الإدارة العامة لمحكافحة الآداب تمكنت من القبض على فتاتين تترواح أعمارهما ما بين 24 سنة، والثانية 28 سنة، قامتا بعمل حساب على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" للعرض على راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى 300 دولار.