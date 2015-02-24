السجن 10 سنوات لـ13 وبراءة آخر لاتهامهم بمقاومة السلطات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن 10 سنوات غيابيًا، كما برأت متهما، وذلك بعد اتهامهم بمقاومة السلطات واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة بمركز أخميم وعرضوا وسائل النقل للخطر بمركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محروس محمد على وعضوية المستشارين محمد جمال عبد الشافى ومحمد فوزى، بأمانة سر محمود سيد ورمضان حسن.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر عام 2013 بدائرة مركز أخميم عندما قام ضباط شرطة مركز أخميم بمحاولة القبض على بعض المتهمين لصدور أحكام قضائية ضدهم فقاموا باعتراضهم وأطلقوا عليهم النيران بغرض هروبهم، كما قاموا بتعطيل وسائل النقل وعرضوها للخطر وتم ضبط أسلحة آلية بحيازتهم، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.