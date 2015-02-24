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ضبط 6 أطنان ملح سياحات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالمحلة

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ضبط 6 أطنان ملح سياحات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالمحلة ضبط 6 أطنان ملح سياحات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالمحلة
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 6 أطنان ملح سياحات يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى داخل مطحن بدون ترخيص بمنطقة محلة البرج أول المحلة قبل تعبئتها وبيعها للجمهور، تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كانت معلومات وردت للرائد حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة تفيد قيام "ع.ع.م.أ" 40سنة مقيم بمنطقة محلة البرج– أول المحلة بإنشاء مطحن ملح بدون ترخيص بذات المنطقه للطحن والتعبئة وجلب كميات من ملح السياحات غير الصالح للاستهلاك الآدمى بقصد إعادة طحنه وتعبئته داخل عبوات عليها علامات وبيانات تجارية وهمية وبيعه للجمهور على أنه ملح صالح للاستهلاك الآدمى، مما يضر بالصحة العامة.

وبتقنيين الإجراءات تم إعداد حملة برئاسة النقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة وباستهداف المطحن تم ضبط 6 أطنان ملح سياحات يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى، واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وتحرر المحضر 1983 جنح قسم أول المحلة، وتم إخطار العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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