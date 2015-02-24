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72 مليون جنيه أرباح البورصة في نهاية تداولات الثلاثاء

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72 مليون جنيه أرباح البورصة في نهاية تداولات الثلاثاء 72 مليون جنيه أرباح البورصة في نهاية تداولات الثلاثاء

البورصة المصرية

حققت البورصة المصرية بنهاية جلسة تعاملات، اليوم الثلاثاء، مكاسب على استحياء بلغت 72 مليون جنيه وسط تباين في أداء مؤشراتها الرئيسية.

وارتفع مؤشر “EGX30″ الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة في السوق بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9611.66 نقطة فيما انخفض مؤشر “EGX70″ الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 10514.73 نقطة وانخفض أيضا مؤشر “EGX100″ الأوسع نطاقا بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 569.63 نقطة.

سجل رأس المال السوقي الإجمالي للأسهم المقيدة في السوق عند 517,332 مليار جنيه مقابل 517,261 مليار جنيه في الجلسة السابقة.

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