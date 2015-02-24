أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل دعوى استبعاد مرشحى البرلمان من "الوطنى والإخوان والنور" لجلسة الغد

Google+ Print
تأجيل دعوى استبعاد مرشحى البرلمان من "الوطنى والإخوان والنور" لجلسة الغد تأجيل دعوى استبعاد مرشحى البرلمان من "الوطنى والإخوان والنور" لجلسة الغد

كتب حازم عادل وعلاء رضوان

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس المجلس وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى بالمحكمة وسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من محمد مرعى عبد الرسول المحامى والتى تطالب باستبعاد المرشحين المقبولين من أحزاب "الحزب الوطنى المنحل" و"الحرية والعدالة" و"النور" من قبل اللجنة العليا للانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لجلسة الغد لتقديم الكشوف بأسماء المرشحين المقبولين والمنتمين للأحزاب الثلاثة.
>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365