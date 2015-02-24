تأجيل دعوى استبعاد مرشحى البرلمان من "الوطنى والإخوان والنور" لجلسة الغد

كتب حازم عادل وعلاء رضوان

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس المجلس وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى بالمحكمة وسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من محمد مرعى عبد الرسول المحامى والتى تطالب باستبعاد المرشحين المقبولين من أحزاب "الحزب الوطنى المنحل" و"الحرية والعدالة" و"النور" من قبل اللجنة العليا للانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لجلسة الغد لتقديم الكشوف بأسماء المرشحين المقبولين والمنتمين للأحزاب الثلاثة.

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