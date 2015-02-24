ضبط 36 تليفون محمول مهربة جمركياً بحوزة راكب بميناء الغردقة البحرى

تمكنت إدارة جمارك ميناء الغردقة البحرى، بالاشتراك مع شرطة أمن الموانئ، من ضبط راكب مصرى الجنسية قادما على إحدى السفن المبحرة من ميناء ضبا السعودى إلى ميناء الغردقة وبحوزته 36 تليفون محمول مهربة جمركياً.

واشتبه رجال جمارك ميناء الغردقة البحرى فى أحد الركاب القادمين على متن العبارة "مسرة" من ميناء ضبا السعودى على ميناء الغردقة البحرى، وبتفتيش أمتعته تم العثور على 36 تليفون محمول من أنواع مختلفة، مهربة جمركياً، داخل إحدى الحقائب بسيارة تربتك كانت على متن العبارة، وتم إبلاغ إسماعيل جابر رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر وجنوب الصعيد بالواقعة، فقرر تحرير محضر بالواقعة.

وخلال التحقيقات مع الراكب قام بالتصالح وسداد مبلغ 10 آلاف جنيه قيمة الجمارك والغرامة المستحقة، وتم السماح له بمغادرة الميناء ومصادرة المضبوطات.