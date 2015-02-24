ضبط عضو بـ"خلية المقاومة الشعبية الإرهابية" بتهمة حرق سيارات شرطة بالسويس

ألقت قوات الشرطة فى السويس القبض على طالب بمعهد الحاسب الآلى، بتهمة الاشتراك مع عناصر الجماعة الإرهابية فى حرق سيارات ضباط الشرطة وأسرهم فى السويس، والقيام بأعمال العنف والتخريب.

كانت التحريات والمعلوما قد دلت على أن المتهم "معتز . ع " طالب بمعهد الحاسب الآلى فى السويس متورط بالاشتراك مع عناصر خلية "المقاومة الشعبية الإرهابية" فى حرق سيارات ضباط الشرطة، واستهداف السيارات التابعة لديوان عام المحافظة.

وأوضح مصدر أمنى، أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتم ضبط المتهم، واعترف بمشاركته فى حرق 3 سيارات مملوكة لضابط وأفراد أسرته بمدينة السلام، تم تحرير محضر بالضبط وأحيل المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

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