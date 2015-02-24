القبض على عامل بحوزته 15 ألف قرص مخدر و40 طربة حشيش بمطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام وضباط مكتب مكافحة المخدرات بمطروح، من ضبط عامل يعمل فى تجارة المواد المخدرة وبحوزته 40 طربة حشيش و 15 ألف قرص مخدر و 106 آلاف جنيه.

كانت معلومات وردت عن قيام المدعو "حمدى ع ع س" (31 سنة) عامل مقيم العزبة الشرقية بالحمام بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وإعداد عدة أكمنة برئاسة رئيس فرع البحث الجنائى بالحمام، وتمكن ضبطه بأحد الأكمنة المعدة أثناء قيادته السيارة رقم 5823 ج ه ك وبحيازته عدد 40 طربة لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالى 6 كجم وعدد 15 ألف قرص ترامادول ومبلغ مالى 106 آلاف جنيه مخبأة داخل السيارة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسيارة لنقل وترويج المخدرات على عملائه .

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة للتحقيق .