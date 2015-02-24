التحقيق مع طالب ضبط بحوزته ملابس خاصة بالشرطة بالمنيا

تحقق إدارة البحث الجنائي بالمنيا، مع طالب يعمل مبلط تم ضبطه بالطريق الصحراوي الشرقي، وبحوزته ملابس خاصة بوزارة الداخلية وبالكشف عنه جنائياً تيبن أنه سبق إتهامه في جريمة خطف بمركز ديرمواس.

وتلقي اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية، بفيد بأنه أثناء تواجد الملازم أول مهاب محمد عبد العال بوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق بالمديرية، بخدمة الطريق الصحراوي الشرقي، تمكن من ضبط ربيع-ك-ع 20 سنة طالب بكلية أصول الدين.

ويعمل مبلط ومقيم بقرية إبشادات بمركز ملوي، وسبق إتهامه في القضية رقم 3300 لسنة 2013 إداري مركز ديرمواس”خطف”، وذلك أثناء إستقلاله سيارة أجرة في إتجاه مدينة ملوي، وبحوزته عدد 3 قميص كاكي داخل كيس بلاستيك، و2 بنطلون أحدهما كاكي والأخضر زيتي اللون، وعدد 2 سترة أفرول كاكي اللون خاصين بوزارة الداخلية، وعدد 1 أمبول مجهول المصدر، ونصف قرص لعقار الترامادول المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للملابس المضبوطة بقصد إستخدامها في العمل والمواد المخدرة للتعاطي.