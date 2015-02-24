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"طيران الإمارات" تقرر استئناف رحلاتها إلى بغداد

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"طيران الإمارات" تقرر استئناف رحلاتها إلى بغداد "طيران الإمارات" تقرر استئناف رحلاتها إلى بغداد
أعلنت شركة طيران الإمارات عزمها على استئناف رحلاتها إلى بغداد بعد أن أوقفتها الشهر الماضى إثر تعرض طائرة ركاب هناك لإطلاق نار.

وقالت أكبر شركة طيران فى الشرق الأوسط إنها ستستأنف رحلات الركاب إلى العاصمة العراقية ست مرات فى الأسبوع بدءا من الأول من مارس المقبل.

وأوقف الشركة الإماراتية وشركات طيران أخرى رحلاتها إلى بغداد بعد أن تعرضت طائرة تابعة لشركة "فلاى دبي" لإطاق نار خلال هبوطها. واستمرت طيران الإمارات فى تسيير رحلاتها إلى مدينتى أربيل والبصرة العراقيتين.

وتقول الشركة إن قرارها باستئناف الرحلات جاء عقب "مراجعة تدابير الأمن والسلامة" وبالتعاون مع مسؤولى الطيران المدني.

كانت شركة "طيران الخليج" البحرينية أعلنت فى الخامس من فبراير الجارى استئناف رحلاتها إلى بغداد بعد حادث إطلاق نار على طائرة.
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