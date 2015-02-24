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الأمن التونسى يوقف أكثر من 100 "عنصر إرهابى " فى 3 أيام

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الأمن التونسى يوقف أكثر من 100 "عنصر إرهابى " فى 3 أيام الأمن التونسى يوقف أكثر من 100 "عنصر إرهابى " فى 3 أيام
أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أكثر من مئة عنصر إرهابى خلال ثلاثة أيام.

وأوضح المتحدث الرمسى باسم الوزارة محمد على العروى أن قوات الأمن تمكنت من إيقاف أكثر من مئة شخص فى عمليات كشف مخططات أو إحباط عمليات إرهابية ، بالإضافة إلى التعامل مع العناصر الإرهابية خلال الأيام الثلاثة.

وأضاف فى تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة أنه "سيتم القضاء على العناصر الإرهابية خلال ستة أشهر أو سنة".

وتلاحق الأجهزة الأمنية والعسكرية جماعات مسلحة تعمل على إضعاف الدولة خاصة فى الجبال والمرتفعات غرب البلاد على طول الحدود الجزائرية.

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