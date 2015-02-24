صحيفة : محكمة شرعية سعودية تقضى بإعدام شاب ارتد عن الإسلام

قالت صحيفة سعودى جازيت التى تصدر بالانجليزية اليوم الثلاثاء ان محكمة شرعية قضت باعدام رجل لارتداده عن الإسلام .

وذكرت الصحيفة ان الشاب وهو فى العشرينات بث تسجيلا مصورا على الانترنت وهو يمزق المصحف ويضربه بالحذاء.

وتهيمن المحكام الشرعية على النظام القضائى فى المملكة.

وتنفذ أحكام الاعدام فى السعودية علنا عادة بضرب العنق.

وتقول جماعات دولية مدافعة عن حقوق الانسان ان النظام القضائى فى السعودية يفتقر الى الشفافية.

واتخذت الحكومة السعودية بعض الخطوات لاصلاحه لكنها تقول دوما انه نظام عادل.

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