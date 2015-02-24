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حبس 3 مسلحين سرقوا مرشدًا بمدينة نصر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة

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حبس 3 مسلحين سرقوا مرشدًا بمدينة نصر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة حبس 3 مسلحين سرقوا مرشدًا بمدينة نصر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة
أمر هيثم مشهور وكيل أول نيابة مدينة نصر، بإشراف المستشار أحمد شورب بحبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليهم بعد تبادل لإطلاق النار معهم بشوارع مدينة نصر عقب سرقة سيارة مرشد سياحى تحت تهديد السلاح أثناء وقوفه بالحى العاشر.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها هيثم مشهور وكيل أول النيابة وسكرتارية أمير، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا مسلحا لسرقة المواطنين، حيث تبين من اعترافات المتهمين أنهم وراء سرقة سيارة مدير فرع بنك وأرشدوا عن مكانها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين توجهوا إلى مرشد سياحى كان يقف بسيارته وأشهروا فى وجهه الأسلحة النارية، وأجبروه على ترك سيارته ثم فروا هاربين وتصادف مع ذلك مرور دورية أمنية بالمنطقة، وطاردوا المتهمين الذين تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن حتى انقلبت بهم السيارة، وتم القبض على 3 وتمكن 2 من الهرب.

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مصر 365

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