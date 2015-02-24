المحكمة تستمع لشهود الإثبات فى قضية "تنظيم الظواهرى الإرهابى"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، فى محاكمة متهمى "تنظيم الظواهرى الإرهابى"، للشاهد ضابط الأمن الوطنى المسئول عن ميناء القاهرة الجوى، والذى قام بضبط المتهم رقم "59"، والذى أكد فى شهادته أنه كلف من قبل زميله مجرى التحريات بضبط المتهم، نظرا لتردده على ميناء القاهرة الدولى أكثر من مرة.

وأثناء سؤال الشاهد تدخل الدفاع موجها حديثه إلى المحكمة، مؤكدا أنه لا يعرف اسم الشاهد الذى يدلى بشهادته أمام المحكمة، نظرا لعدم ورود اسمه ضمن قائة أدلة الثبوت، فعقب القاضى على حديثه "الشاهد لم يرد ضمن قائمة أدلة الثبوت، ولكن الدفاع هو من قام بطلبه".

كما استعمت المحكمة إلى الضابط معتصم شريف وهو الضابط المكلف بالقبض على عدد من المتهمين فى القضية، والذى تمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة.

كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.