ضبط خلية إخوانية تضم شقيقين وطالبا متورطين فى أعمال عنف ببنى سويف

نجحت مباحث مركز ناصر شمال بنى سويف فى ضبط خلية إخوانية، تضم 3 أشخاص بينهم طالب (شديد الخطورة) مطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا منها إطلاق نار على أمين شرطة أثناء فض مسيرة وحرق سيارة عضو تمرد عام 2014، تحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة.

كان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف كلف بتكثيف التحريات والمراقبة للإيقاع بالعناصر الإخوانية التى تقوم بزرع القنابل وحرق سيارات الضباط والقضاة، وقطع الطرق، حيث تلقت وحدة مباحث مركز ناصر معلومات حول تردد بعض عناصر الجماعة الإرهابية المطلوبين على منازلهم فى أوقات مختلفة.

وبإشراف اللواء زكريا أبوزينة مدير المباحث الجنائية، تم تشديد المراقبة على منازل العناصر المطلوبة، وتمكن المقدم هشام جلال رئيس مباحث ناصر ومعاوناه النقيبان أحمد سمير قنديل ومحمود أبوزيد وقوة من أفراد الشرطة خلال حملة مداهمات من القبض على كل من محمد رمضان سيد سعداوى "18 سنة" طالب يقيم بندر ناصر، مطلوب فى 4 قضايا أرقام 1932 إلقاء مولوتوف على الشرطة، 1935 حرق سيارة حازم القاضى عضو تمرد، ويعمل محققا قانونيا بمجلس الدولة، 3016 المشاركة فى مسيرات، 2925 إطلاق الخرطوش على أمين شرطة خلال فض الشرطة مسيرة للجماعة، وعلى عبد السلام على عبد الجواد 38 سنة دبلوم وشقيقه أسامة "27 سنة" عاطل يقيمان قرية أشمنت دائرة المركز، مطلوبان فى القضية رقم 781 تعدٍّ على الشرطة أثناء فض مسيرة .

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