النيابة تطلب التحريات حول مصرع مسلحين فى اشتباكات مع الأمن بالواحات

طلبت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة وسكرتارية تحقيق إيهاب حسن، تحريات جهاز الأمن الوطنى حول الاشتباكات التى اندلعت بين مسلحين يستقلون سيارة بطريق الواحات البحرية وقوات الأمن.

كما أمرت النيابة بدفن وتشريح جثة الاثنين المسلحين اللذين كانا يستقلان السيارة وانفجرت بهما أثناء الاشتباكات، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول الوفاة، لاستبيان سبب الوفاة، والمعمل الجنائى.

وقد كشفت تحقيقات النيابة وتحريات الأجهزة الأمنية، أن الشخصين اللذين كانا يستقلان السيارة لقيا مصرعهما بعد انفجار السيارة التى كانا يستقلانها نظراً لتحميلهما كمية من المواد المتفجرة والقنابل، وتم تحديد هويتهما وتبين أنهما كل من "أحمد.س" مواليد 1992 خريج كلية تجارة، وشقيقه " إسماعيل.س"مواليد 1994 طالب بكلية تربية جامعة العريش ومطلوب فى العديد من قضايا أمن الدولة لاشتراكه فى التخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الإرهابية والتفجيرية التى استهدفت رجال الجيش والشرطة والمدنين بالقاهرة والجيزة ومحافظة العريش، وتبين أن المتهمين مقيمين بمدينة العريش، وأن هذه العناصر الإرهابية الخطرة تخصصت فى تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وعثر بحوزتهما على أعلام سوداء، وبينهما بعض القيادات الكبيرة فى الجماعات الإرهابية، وأنهما كانا يعدان للقيام بالعديد من العمليات التخريبية.