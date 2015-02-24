إحالة ملف اتهام محمد عهدى فضلى بالكسب غير المشروع للخبراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسنى الضبع، إحالة القضية المتهم فيها محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع وحصوله على 21 مليون جنيه عن طريق استغلال أعمال وظيفته إلى هيئة الخبراء لإعداد تقرير فنى فى القضية.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق بالسجن 5 سنوات، وإلزامه بغرامة مقدارها 8 ملايين و262 ألفا، وإلزامه برد مثل هذه الغرامة، وإعادة محاكمته مرة أخرى من جديد أمام دائرة جنايات جديدة.

كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثانى هانى كامل مدير قطاع الإعلانات بالمؤسسة "الأسبق" لوفاته، وذلك لاتهامهما بالحصول على كسب غير مشروع بلغ قيمته 21 مليون جنيه باستغلال وظيفتهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف عبد السميع على فرج وعضوية المستشارين صلاح حسن البرعى ومحمد جمال الشربينى وعلاء الدين مدكور وجمال محمد حسين وكمال أحمد صقر ومفتاح سليم وأمانة سر رجب حسين ومحمود عبد الرحمن.

كان جهاز الكسب غير المشروع أحال محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، وهانى كامل مدير عام الإعلانات السابق بالمؤسسة، إلى محكمة الجنايات، لثبوت حصولهما على 21 مليون جنيه عن طريق استغلال أعمال وظيفتيهما.

وتضمن أمر الإحالة بأن عهدى فضلى استغل سلطات منصبه فى تمكين هانى كامل من الاستمرار فى القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات رغم علمه ببلوغ سن التقاعد وصدور حكم قضائى ببطلان استمراره فى عمله، وقام عهدى فضلى بالحصول على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هانى كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها فى المؤسسة.