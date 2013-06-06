كيف تتخلصين من إمساك بداية الحمل ؟؟

أرسلت إحدى القراء تتساءل عن كيفية التخلص من الإمساك مع العلم أنها حامل فى الشهر الخامس وهذا أول حمل لها، فما هو العلاج المناسب للتخلص من الإمساك عند الحامل خاصة وان الإمساك يلازمها من بداية الحمل؟ وهل له أى تأثير ضار على الجنين؟ وهل ما تمر به طبيعيا فى الأصل وما سبب حدوث الإمساك ؟؟

تجيب الدكتورة رحاب عبد الله دكتورة النساء والتوليد، وتقول: إن الإمساك يعد مشكلة شائعة جدا خلال الحمل، وهناك دراسة أجريت على أكثر 100 امرأة منذ بداية حملهن، وتبين أن 25% من الحوامل أصبن بالإمساك فى الثلث الأول من الحمل، وان 26% أصبن بالإمساك فى الثلث الثانى من فترة الحمل، وانخفضت معاناة السيدات الحوامل من الإمساك فى الثلث الأخير من حملهن، لتصل نسبته بينهن إلى حوالى 16%.

أما عن أسباب تعرض الحوامل لحالات الإمساك فترجح بعض الدراسات، أن فترة الحمل وما تصطحبها اضطرابات هرمونية طبيعية، وغالبا تكون ذات إفرازات زائدة فى فترات الحمل وتعمل الهرمونات الأنثوية على ارتخاء عضلات الجسم، ومنها العضلات الموجودة فى الأمعاء، ما يُؤدى إلى بطء حركة الأمعاء فى دفع ما تحتويه للخروج من الجسم.

كما أن نمو حجم الرحم وضغطه على الأمعاء المجاورة له قد يكونان سبباً فى بعض حالات الإمساك، حيث يكون حجم الرحم أكبر بالمقارنة مع الشكوى من الإمساك فى أوائل الحمل أو ما بعد الولادة.

وهناك العديد من الخطوات التى قد تساعدك على التخلص من الإمساك منها تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة الخضار والفاكهة الطازجة يوميا- شرب كميات وفيرة من الماء (على الأقل 6-8 كوب ماء يوميا) ممارسة التمارين الرياضية مثل المشى.

وإذا كنت تناولين مكملات غذائية تحتوى على حديد بكميات كبيرة فيجب استشاره الطبيب ليقوم بتغييره إلى مكمل غذائى يحتوى على حديد أقل إذا لم يحدث تحسن بعد القيام بهذه الخطوات فيجب مراجعة الطبيب ليصف الدواء المناسب لك.

أما إذا كنت تعانين من الإمساك المصحوب بألم البطن أو مخاط أو دم مرافق للبراز فيجب مراجعة الطبيب فورا.

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